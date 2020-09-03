القضاء اللبناني يستمع إلى أقوال دياب في "انفجار مرفأ بيروت"

استمع قاضي التحقيق العدلي اللبناني فادي صوّان، اليوم الخميس، إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت.



وتوجه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى السراي الحكومي اللبناني للاستماع إلى إفادة دياب.

ويعد دياب أول مسؤول سياسي يستمع إليه المحقق العدلي في انفجار المرفأ، وهو أعلى مسؤول في السلطة التنفيذية يدلي بإفادته في ملف انفجار المرفأ.

وقالت مصادر قضائية لبنانية لـ"الخليج 365" إن الاستماع إلى إفادته للتأكد من فرضية علمه بوجود شحنة "نيترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت قبل انفجارها، وللتثبت من أنه تم إبلاغه بالأمر، والإجراءات التي اتخذها على ضوء إبلاغه من قبل أجهزة رسمية.

وكان القاضي صوان استجوب الثلاثاء الماضي مسؤول المخابرات اللبنانية في المرفأ العميد انطوان سلوم، والرائد في أمن الدولة اللبنانية جوزف النداف، والرائد في الأمن العام اللبناني شربل فواز، والرائد في الأمن العام اللبناني داوود فياض، وأصدر مذكرات توقيف بحقهم جميعا، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية.

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وقالت المصادر القضائية اللبنانية لـ"الخليج 365" إن المحقق العدلي سيبدأ الأسبوع المقبل بالاستماع إلى وزراء: الأغال المالية والداخلية والعدل السابقين، في قضية شحنات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

كما سيستجوب رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية وضباط آخرين و"كل من يثبت التحقيق تورطه بالتقصير والإهمال" في القضية.

وقالت المصادر إن التحقيق قد يمتد إلى أسبوعين أو أكثر بسبب كثرة الأشخاص الذين سيستمع إليهم في القضية، وأوضحت أنه "سيستمع إلى الوزراء كشهود في البداية، وإذا ما توفرت أدلة عن مسؤولية ما لأي منهم، يبادر إلى الإدعاء عليه فوراً واستجوابه بصفة المُدّعى عليه".

وأنهى المحقق العدلي اللبناني في الأسبوع الماضي، استجواب 19 شخصاً في ملف تفجير المرفأ، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، وأبرزهم مدير عام الجمارك اللبناني بدري ضاهر، ومدير الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات في المرفأ سامر رعد، رئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، الرقيب أول في الجمارك الياس شاهين والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب.

واليوم، أعلن الجيش اللنباني عن العثور على كمية من "الأمونيوم" تفوق الـ4 أطنان في مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه، إنه "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة بالجيش بالكشف على 4 مستوعبات في "بورة الحجز" التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كلج، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".