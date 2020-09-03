شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية للمرة الثانية خلال يومين، لتقترب من الرقم القياسي الذي سجلته في 31 مارس وكان 7578.

وارتفع كذلك عدد الحالات التي تطلب إدخالها المستشفى. Advertisements وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بواقع 7157 إلى 300181. وكانت قد سجلت زيادة بواقع 7017 حالة أمس الأربعاء. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين أدخلوا العناية المركزة بسبب المرض مرة أخرى لليوم الخامس على التوالي بواقع 18 إلى 464.

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