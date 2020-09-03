شكرا لقرائتكم خبر وثائق جايسون تورط قطر في تمويل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح العميل الاستخباراتي المعروف عالميا باسم جايسون جي، خطط قطر لتمويل الحوثيين ورعاية الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلق على السعودية ودول الجوار، إضافة إلى تمويلها لحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان.

جايسون يفضح

وقال تحقيق صحفي لأعرق وأقدم الصحف النمساوية «دي برسه»، إن «الملف الذي يملكه جايسون جي يحوي وثائق عن تمويل قطر للحوثيين في اليمن، وأنشطة هذا التنظيم الإرهابي، بما فيها الهجمات الأخيرة لطائرات بدون طيار على السعودية».

ونقلت «العين الإخبارية» الإماراتية عن الصحيفة الإسبانية قولها «الجمعة الماضي، وقع هجوم بطائرة مسيرة، وبعدها بساعات وقع هجوم آخر، والهجومان استهدفا مدينة نجران على الحدود مع اليمن، كما وقع هجوم يوم الأحد، واستهدف مطار أبها، ولكن قبل أن تطلق الطائرات المسيرة قنابلها، نجحت دفاعات الجو السعودية في إسقاطها جميعا».

وقال جايسون جي «كنت أملك معلومات عن هذه الهجمات قبل حدوثها، وهناك مؤشرات ملموسة على وقوع هجمات أخرى مماثلة، فالتكنولوجيا التي يستخدمها الحوثيون في هذه الطائرات المسيرة إيرانية الصنع».

Advertisements

وأضاف «يمكن إعادة بناء النوع الدقيق للطائرة بدون طيار من خلال الحطام، وتسمى شهيد 129. وهذه الطائرة هي نسخة طبق الأصل من الطائرة الأمريكية (بريداتور)».

وأشار التحقيق إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم هذه الطائرة، التي يبلغ طولها 8 أمتار، على الحدود البرية وفي سوريا، ويسلحها بقنابل انزلاقية.

وشدد جايسون على أن «قطر تمول الحوثيين، بجانب تمويلها لحزب الله اللبناني والإخوان الإرهابية».

وكانت صحف ألمانية وأمريكية تحدثت قبل أيام عن قضية تمويل قطر لحزب الله بناء على معلومات العميل الاستخباراتي نفسه جايسون جي، حيث كان جزءا من عملية سرية في الدوحة بين عامي 2016 و2017 استطاع خلالها جمع معلومات عن أنشطة قطر المشبوهة.