20 ألف جندي لحفظ الأمن في دارفور بالسودان

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ونص الاتفاق على أن تتكون من 10 آلاف من قوات حركات الكفاح المسلح، و10 آلاف من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والأمن، على أن يتم تشكيل وحدات القوة الوطنية لحفظ الأمن والسلام في دارفور في غضون 90 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، فيما يتم تشكيل قيادتها خلال 45 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق. وبحسب الاتفاق فإن مهام القوة توفير الأمن لعودة جميع النازحين واللاجئين وحمايتهم، وحفظ الأمن والسلام في دارفور، وإعادة الأمن والاستقرار، إضافة إلى جمع ونزع السلاح غير المصرح في دارفور.
وطبقا للاتفاق تكون قيادة القوة بالتناوب بين الأطراف المكونة لها على كل المستويات على أساس فترة زمنية يتفق عليها، حيث ستعمل لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد.
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