ترمب يعلق مساعدات إثيوبيا بسبب سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت الولايات المتحدة مساعدات لإثيوبيا بسبب قرارها ملء خزان سد النهضة على أحد روافد نهر النيل قبل الاتفاق مع مصر والسودان على كيفية إدارة الخزان.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن سد النهضة الإثيوبي الكبير شكل تحديا للولايات المتحدة، حيث حاولت تحقيق التوازن بين مطالب اثنين من الحلفاء الرئيسيين في أفريقيا واتخاذ خطوات نحو استعادة العلاقات مع السودان الديمقراطية الناشئة.

ويشير حجب المساعدات عن إثيوبيا إلى دعم الولايات المتحدة لمصر، والتي هي أيضا شريك مهم في الشرق الأوسط. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إن المحادثات التي عقدت بوساطة الاتحاد الأفريقي فشلت حتى الآن في التوصل إلى حل، وإن إدارة ترمب تشعر بقلق متزايد بشأن عدم إحراز تقدم في هذه المحادثات.