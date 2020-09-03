ترمب يعلق مساعدات إثيوبيا بسبب سد النهضة

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وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن سد النهضة الإثيوبي الكبير شكل تحديا للولايات المتحدة، حيث حاولت تحقيق التوازن بين مطالب اثنين من الحلفاء الرئيسيين في أفريقيا واتخاذ خطوات نحو استعادة العلاقات مع السودان الديمقراطية الناشئة.
ويشير حجب المساعدات عن إثيوبيا إلى دعم الولايات المتحدة لمصر، والتي هي أيضا شريك مهم في الشرق الأوسط. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إن المحادثات التي عقدت بوساطة الاتحاد الأفريقي فشلت حتى الآن في التوصل إلى حل، وإن إدارة ترمب تشعر بقلق متزايد بشأن عدم إحراز تقدم في هذه المحادثات.
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