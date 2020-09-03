شكرا لقرائتكم خبر العراق: سننهي مشكلة اكتظاظ السجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد وزير العدل العراقي سالار عبدالستار بأن مشكلة اكتظاظ السجون ستحل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أنه سيتم فصل سجناء الجرائم الإرهابية عن الجرائم الأخرى، حرصا على تفادي أي اختلاط قد يحصل بينهم. وقال عبد الستار ، لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها أمس، إن جميع السجون تعاني من الاكتظاظ، مبينا أن سجني أبوغريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاكتظاظ فيهما، لافتا إلى أن هذه المشكلة ستنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة بافتتاح بعض السجون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: سننهي مشكلة اكتظاظ السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.