شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تحولت الأماكن غير الآمنة والعشوائية بالغردقة لمساكن حضارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد مشروع المساكن بديل العشوائيات "الروضة " الواقعة بمنطقة الشيخ شحات بمحافظة البحر الأحمر، من ضمن سلسلة المشروعات التى تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى ملف تطوير العشوائيات، حيث يساهم المشروع بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة، بعدما قطعت المحافظة شوطا كبيرا فى إعلان الغردقة خالية من العشوائيات.

تمّ تنفيذ مشروع التطوير والذى تضمن إنشاء:

250 بيتًا، وكل بيت به حوش بمساحة إجمالية 150 م2 لكل بيت، إنشاء 600 وحدة سكنية، بمساحة 90 م2، مساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتى مجاهد وجبل العفش المهددة للحياة، بمنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة، وتم تسليم عدد من الوحدات لمستحقيها إلحاقًا بالقرعة العلنية التى أجرتها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يوم 9 يوليو 2020، وتسليم باقى الوحدات لمستحقيها تباعًا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.



جهود تطوير العشوائيات

يذكر أن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أعلن تسليم عدد من الوحدات لمستحقيها إلحاقًا بالقرعة العلنية التى أجرتها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يوم 9/7/2020، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تسليم الوحدات، من تعقيم للقاعات، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وسيتم تسليم باقى الوحدات لمستحقيها تباعًا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم تنفيذ مشروع التطوير فى إطار التعاون المشترك بين الصندوق، ومحافظة البحر الأحمر، سعيًا من الدولة لتوفير حياة آمنة وملائمة لأهالى المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.