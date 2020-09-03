شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يؤكد تعرض الدولة لهجمة شرسة من الإعلام المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الدولة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من وسائل الإعلام المعادى، مضيفا: "نظمنا ورشة وحضرها الكثير من رؤساء تحرير الصحفى وتم الخروج بتوصيات بعد استمرار الحوار لأكثر من ساعتين".

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك دول سقطت بعد سقوط جيوشها، وبالتالي الجيش المصرى هو خط أحمر، وخاصة أنه يمثل المجتمع المصرى، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الخطاب الدينى، وعدد من القضايا الهامة مثل العلاقة بين المسلمين والأقباط وقضية الجيش والأوطان، لافتا إلى أنه لابد من توضيح الكثير من الصور وفتاوى القرضاوى وغيرها التى يوجه فيها بقتل الضباط والجنود.

وتابع كرم جبر قائلا: "من ضمن ثوابت الأمن القومى فى الثقافة المصرية ألا نحط من قدر أنفسنا، فالدولة المصرية يحدث بها إنجازات حقيقية لم تحدث في تاريخها والقنوات المعادية تهاجم مصر لأنها تبنى مساجد وتبنى مطارات، نحن نبنى وغيرنا يهدم وهم يهاجمون ويطلقون الشائعات لبناء بذور الشك بين المواطن والدولة المصرية، ويتناولون حاليا قضايا البناء المخالف، ونحن نبنى دولة جديدة بعيدة عن العشوائية والأمن القومى مفهومه حماية الدولة المصرية".

وأكد أن افتتاح المشروعات هو أفضل رد على الشائعات، مضيفا: "نحن نعيش على 7% من مساحة مصر، والعاصمة الإدارية ليست وحدها هناك 22 مدينة جديدة"، وتابع: "يتحدثون عن هدم مسجد كان يعوق الطريق نحن هدمنا مسجد بنى على أرض حرام وتم بناء مسجد أكبر منه وبعيدا عن المساجد، كم مستشفى تم بناؤه هم يريدون أن يشككوا الناس فيما يرونه بأعينهم".