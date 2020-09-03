شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أنفاق قناة السويس تحمل الخير على أعتاب أرض الفيروز لربطها بالدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسماعيلية خلال عام 2019، مجموعة من المشروعات التنموية المهمة، والتى افتتح بعضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها أنفاق قناة السويس، والتى بدأت العمل فى 2015، وتم افتتاحهما فى 30 يونيو 2019، وبلغ تكلفتهما حوالى 12 مليار جنيه.

والمشروع هو عبارة عن نفقين للسيارات بهدف تسهيل حركة العبور والنقل بين سيناء والوادى ليزدهر اقتصاد البلاد خلال المرحلة المقبلة، وقامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالإشراف على أعمال نفقى السيارات، وتستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 15 و20 دقيقة، كما أن السرعة داخل الأنفاق 60 كيلومترًا تحت رقابة الرادار، فيما تمر الأنفاق أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا.

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ويبلغ طول أنفاق قناة السويس 5 آلاف و820 مترًا، وخصصت إدارة أنفاق قناة السويس 4 نقاط فى كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكى، و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتى تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.

وتمثل هذه الأنفاق منظومة عملاقة تربط سيناء بدلتا النيل وتنهى معاناة شبة يومية يعيشها مئات الآلاف من المواطنين، وكبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وتقضى على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسر تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.

ويأتى تشغيل جميع أنفاق قناة السويس، وهما نفقان تحيا مصر بالإسماعيلية، ونفقان 3 يوليو ببورسعيد، بمدة 24 ساعة لأول مرة منذ افتتاح الأنفاق، وتتمثل أنفاق قناة السويس، فى نفقى الإسماعيلية وتصل إلى سيناء ذهابًا وإيابًا فى مدة زمنية تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ونفقى بورسعيد ويربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، فضلًا عن نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، وكل هذه الأنفاق تمثل حلقة وصل جيدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.