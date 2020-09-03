شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير المجالس النيابية يؤكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، رئيس اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020، بمكتبه المستشار محمود إسماعيل عتمان - نائب رئيس مجلس الدولة والقائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ. وخلال اللقاء استعرض وزير شئون المجالس النيابية، ما قامت به اللجنة من إجراءات تمهيدًا لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير للقائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ التوفيق في القيام بعمله وحرصه على التعاون التام بين الحكومة ومجلس الشيوخ.

كان قد قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 31/8/2020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/9/2020.

المادة الأولى:

يندب الأستاذ المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد - نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبة كلية.

Advertisements

المادة الثانية:

على الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.