شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يستقبل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، منذ قليل، المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، والذي يعد أول أمين عام لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد، حيث كان يسمي سابقا بمجلس الشوري قبل إلغائه في دستور 2014.

ورحب وزير شئون المجالس النيابية، بالأمين العام لمجلس الشيوخ، وقدم له التهنئة على توليه المنصب، كما تم بحث إجراءات واستعدادات استقبال مجلس الشيوخ بعد إعلان النتائج النهائية.

وكان قد قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 31/8/2020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/9/2020

قرر

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المادة الأولى: يندب السيد الأستاذ المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد - نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبة كلية.

المادة الثانية: على السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.