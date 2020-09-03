شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وبعد.. كيف تحولت أرض النسيان بالمنيا لروضة محفوظ بعد ربع قرن من التهميش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدولة المصرية بذل الجهود للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك على صعيد مختلف المحافظات، حيث يتم البدء بالمناطق شديدة الخطورة، وأحرزت الدولة العديد من التقدم فى هذا الملف على وجه التحديد، وتحولت بعض المناطق التى كانت توصف بأنها عشش إلى أحياء سكنية تتمتع بكافة الخدمات والمرافق.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر منطقة روضة محفوظ بمحافظة المنيا الكائنة بمنطقة أبو هلال بحى جنوب مدينة المنيا، والتى كان يطلق عليها اسم عشش محفوظ قبل ذلك، ولكن نظرا للجهود الكبيرة التى بّذلت فى هذا الصدد تم تغيير الأسم ليتناسب مع الوضع الحالى.

وكان يطلق على هذه المنطق قبل ذلك "مأوى الغلابة"، أو "عاصمة جهنم"، أو "أرض النسيان"، حيث ظلت ما يقرب من ربع قرن فى طى النسيان، حتى أصبحت خطرا يهدد الأمن القومى للبلاد.

وتم إنشاء 35 عمارة سكنية للأسر المقيمة فى تلك العشش وذلك على 3 مراحل إنشائية.

المرحلة الأولى

إنشاء 5 عمارات سكنية، العمارة بها 5 أدوار، بالإضافة إلى دور تجارى، تم تخصيصه للمحلات والورش، بينهم 4 عمارات تضم 20 شقة، والدور به 4 شقق، وعمارة واحدة من بين الـ5 عمارات، تضم 10 شقق فقط لتسيير الحركة بالمنطقة، وتم تسليم 90 وحدة سكنية للمستفيدين.

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المرحلة الثانية

تضم 14 عمارة بنفس المواصفات السابقة.

المرحلة الثالثة

تضم 16 عمارة، وسيتم تسليم 348 وحدة سكنية للمستفيدين.

وفيما يخص أعمال التطوير تشمل تنفيذ 35 عمارة سكنية على ثلاث مراحل لنقل 814 أسرة إليها، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والشبكات ( طرق- مياه- كهرباء- صرف)، إضافة إلى تنفيذ برامج التطوير الاجتماعي والاقتصادي يشمل توفير فرص عمل للشباب وبرنامج لتوفير الرعاية الصحية للمرأة وبرنامج لمحو الأمية وإصدار بطاقات رقم قومى.

هذا بالإضافة إلى 40 وحدة تجارية للمرحلة الأولى، و72 وحدة تجارية للمرحلة الثانية، و80 وحدة تجارية فى المرحلة الثالثة.

عمارات المشروع تم تقسيمها على نموذجين النموذج الأول "أ" ويضم 34 عمارة والدور ينقسم إلى 4 وحدات سكنية، بإجمالى 814 وحدة ،أما النموذج الثانى وهو نموذج "ب" وهو عبارة عن عمارة واحدة وتصميمها تصميم مختلف حتى يتم تسيير الحركة بالمنطقة وتضم 10 وحدات سكنية فقط.