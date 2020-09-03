تجمع إعدادي لمنتخب “الفوتصال” استعدادا للمشاركة في دوري دولي بكرواتيا تحضيرا لكأس العالم

وجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني للفوتصال الدعوة إلى مجموعة من اللاعبين بينهم حمزة ميمون، لاعب فريق سبتة بالما لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في تجمع إعدادي تحضيرا لنهائيات النسخة المقبلة لكأس العالم.
ويدخل المنتخب الوطني في تجمع إعدادي خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و17 من الشهر الجاري تأهبا للمشاركة في دوري دولي بمدينة بوريك الكرواتية.
يشار إلى أن حمزة ميمون كان رفقة المنتخب الوطني المتوج بلقب النسخة الأخيرة لكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة.
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