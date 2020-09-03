رفيق بوبكر يتعرض للاسغلال من طرف حساب مزيف

كشف الفنان رفيق بوبكر، أمس الأربعاء، أن حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، يستغل اسمه، للترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة

ونبه رفيق بوكبر، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، إلى أن لا علاقة له بالإعلان، الذي يروج أنه سيقوم بتجربة جديدة، ويبحث عن وجوه للمشاركة فيها.

وأكد بوبكر أن الحساب، الذي يروج لإعلان البحث عن ممثلين، هو حساب مزيف، ولا يتحمل مسؤوليته.

وخاض الفنان رفيق بوبكر، بعد تخفيف الحجر الصحي، تجربة فنية جديدة في عالم الإخراج لأول مرة، عبر فيلم قصير بعنوان “test”، يشارك فيه الفنان البشير وكين، والفنانة بشرى أهريش.