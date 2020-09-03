 والد ميسي يدخل على خط المفاوضات مع برشلونة

بلال نوالي

أكدت وسائل إعلام رياضية في برشلونة، بأن والد ليونيل ميسي خورخي سيلتقي مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لمحاولة إيجاد حل لابنه الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين إلى مقر النادي لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد واستئناف التدريبات للموسم الجديد.

ووصل خورخي، والد ووكيل أعمال ليونيل نجم برشلونة الذي أعرب مسبقا عن رغبته في الرحيل عن النادي، (وصل) إلى برشلونة أمس الأربعاء، بحسب صور لوكالة فرانس برس.

وقال لوسائل الإعلام: بقاء ميسي في برشلونة صعب، لم أتحدث مع بيب غوارديولا ولا معلومات عن عرض مانشستر سيتي، وأضاف “يمكن لميسي الاستمرار هذه السنة مع برشلونة بشرط إنتقاله الموسم المقبل لأن استمراره مع النادي يعتبر أمرا صعبا”.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.