مطالب لوزير الصحة بزيارة تفقدية مستعجلة لمستشفى ابن باجة في تازة بعد صرخة المصابين بكورونا

أمام ارتفاع مرضى كوفيد-19 في مدينة تازة، راسل حميد كوسكوس، عضو الفريق الحركي في مجلس المستشارين، وعضو المجلس الجماعي لتازة، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن أوضاع مرضى كوفيد19 في المدينة.

ودعا كوسكوس، وزير الصحة إلى زيارة مدينة تازة بشكل مستعجل، وإغاثة مرضى كورونا، مطالبا إياه “بتفقد وضعية المنظومة الصحية” فيها، التي بحسبه “مطبوعة بالهشاشة”، ناهيك “عن سوء العناية بالمرضى، وتجاوز حجم الجائحة للبنيات، والتجهيزات، والأطر الطبية المحدودة في زمن ما قبل الجائحة، وما أدراكم بعدها”، بحسب تعبيره دائما.

وتابع كوسكوس، في الرسالة، التي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، أنه سبق لـ”الفريق الحركي في مجلس المستشارين بتاريخ 19 غشت 2020، أن راسل الوزير لدق ناقوس الخطر، مطالبا إياه بزيارة إلى إقليم تازة، للوقوف على الوضع، ومعالجة ما ينبغي معالجته”، ولكن بحسب المتحدث نفسه “ظلت مراسلته، إلى يومنا هذا مجرد صيحة في واد، كما راسله الفريق بمعية فرق أخرى في مجلس المستشارين للمثول أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية للتداول في التطورات الأخيرة للوباء، وكالعادة من دون جواب”.

وعبر المتحدث نفسه عن أسفه على ما أسماه “تجاهل الوزير لصيحات إغاثة مرضى إقليم تازة”، مبرزا “أن الوزير لم يكلف نفسه عناء الاستجابة لتظلمات، واستغاثة المرضى أنفسهم، التي تعج بها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والمنابر الإعلامية، عبر فيديوهات، تنقل المأساة من قلب مستشفى ابن باجة في المدينة”، وفقا لتعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض مرضى فيروس “كورونا” في المستشفى الإقليمي ابن باجة في تازة، سربوا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا من خلالها أنهم يعانون الإهمال، وعدم الاعتناء بهم من طرف الأطر الصحية داخل المستشفى، من دون أن يوضح المستشفى نفسه، أو الوزارة المسؤولة صحة ما جاء في مقاطع الفيديو، التي تداولت بشكل واسع من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، أطلق عدد من النشطاء، وسكان إقليم تازة، قبل أسابيع، عريضة من أجل إنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19، وإعادة تأهيل المركز الاستشفائي ابن رشد، وابن باجة، بينما سجل الإقليم ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

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وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم تازة، قد راسلت وزير الصحة، وعامل إقليم تازة، وكذلك المدير الإقليمي لوزارة الصحة بتازة، بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الإقليم، مطالبة إياهم بالتصريح بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم تازة، في المراسلة المذكورة، أن إقليم تازة عرف، أخيرا، تسجيل حالات الإصابة بالفيروس بشكل تصاعدي، ما سيزيد الوضع قلقا في المستشفى الإقليمي ابن تاجة، متمثلا في عدد المرضى، ونقص في وسائل، وشروط العمل، خصوصا بما يتعلق بالجوانب الوقائية، ونقص في الأطر الصحية، والضغط، الذي يعانون منه.

ودعا المصدر نفسه إلى التسريع بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19، وذلك مع تفاقم الوضع الصحي، وارتفاع الطلب على إجراء التحاليل، بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم تازة وزير الصحة بتوفير كافة الوسائل الضرورية لأطقم القطاع الصحي في المدينة لمواجهة الوباء، وإعادة تأهيل المركز الاستشفائي ابن رشد في تازة العليا، ونقل المصابين بالفيروس إليه، قصد التخفيف عن المستشفى ابن باجة.

يذكر أن إقليم تازة سجل، أمس الأربعاء، 20 حالة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، حيث بلغ عدد الاصابات الإجمالي 647 إصابة، والحالات قيد العلاج 180 حالة، والوفيات 197وفاة.