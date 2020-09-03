القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال مشاركته في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عُقد مساء اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية، متمسكة بالشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية"، موضحًا أنه مستعد "لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، و"لن يقبل بالولايات المتحدة وسيطا وحيدا للمفاوضات".
ودعا عباس خلال كلمته إلى حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام بين حركتَي "فتح" و"حماس".
وقال: "مستعدون لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة تنطلق بناء عليه مفاوضات جادة وفق مبادرة السلام العربية".
وأضاف: "من الآن وصاعدا لا أحد مفوضا بالحديث باسمنا ونحن فقط الذين نتكلم عن قضيتنا"، مُشيرا إلى أن "الضغوط علينا زادت منذ بداية العام وحتى الدول العربية لم تف بالتزاماتها المالية معنا".
وجدد عباس رفضه لأن يجلس على طاولة مفاوضات تطرح عليها "صفقة القرن" الأميركية.
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر عبّاس: الفلسطينيون "أوقفوا الضم وأفشلوا صفقة القرن" وبعض الدول العربية لم تفِ بالتزاماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.