شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و596 إصابة جديدة بـ"كورونا" و612 حالة تعاف في فلسطين والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 5 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و612 حالة تعاف خلال الـساعات الـ24 الماضية.

وقالت الكيلة في بيان لها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

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