روسيا تسجل 4995 إصابة جديدة بـ" كورونا " و114 حالة وفاة

الخميس 3 سبتمبر 2020

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 114 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد وتسجيل 4995 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا طفيفا في الوفيات الاصابات مقارنة مع معدلات أمس /115 وفاة 4952 إصابة/.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 17528 حالة وفاة و إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" 1009995 إصابة ، مع تماثل 5766 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 826935 شخصا، وبقاء 165532 حالة نشطة /ما يمثل انخفاضا بـ885 حالة نشطة منذ اليوم السابق/ بالاضافة الى إجراء أكثر من 37.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا.