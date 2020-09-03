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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعثر على 4 أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت والان مع التفاصيل
الخميس 3 سبتمبر 2020
أكد مصدر عسكري لبناني، أن وحدات من الجيش أتلفت 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم، تم العثور عليها في باحة الحاويات عند أطراف مرفأ بيروت، وفق ما نشرته سكاي نيوز.
وينتظر الجيش اللبناني تقريرا من مركز البحوث العلمية، الذي تسلم عينة من المواد المكتشفة للتأكد من نسبة "الآزوت" فيها، لتحديد مدى خطورتها، والسبل أو القطاعات التي تستخدم فيها.
ويواصل فريق الهندسة في الجيش اللبناني عمليات البحث في مرفأ بيروت، حيث يعثر بشكل يومي على مواد كيماوية "موضبة" كمواد مضبوطة في حاويات، نتيجة تراكم سنوات من الاهتراء والفساد في المرفأ.
وكانت العاصمة اللبنانية قد شهدت في الرابع من أغسطس الماضي، انفجارا هائلا أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا ودمار أجزاء كبيرة من المدينة، نتيجة تخزين "نترات الأمونيوم" بصورة غير آمنة في مرفأ بيروت.
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