شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا:اشتباه في قتل أم لخمسة من أطفالها في سولينجن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في وقت لاحق بعدما ألقت بنفسها أمام قطار بالمحطة الرئيسية في مدينة دوسلدورف المجاورة، في محاولة انتحار، على ما يبدو.
والقتلى ثلاث صغيرات، أعمارهن سنة ونصف، وسنتان وثلاث سنوات، وصبيان في السادسة والثامنة. ونجا ابن المرأة السادس البالغ من العمر 11 عاما وتم إيداعه لدى بعض أفراد عائلته.
وقال مسؤولون لـ "د.ب.أ" إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة قبل الساعة الثانية بعد الظهر. وعثرت الشرطة في وقت لاحق على الأطفال الخمسة مقتولين في مجمع سكني بمنطقة هاسيلديل فى سولينجن.
وتوقفت عدة سيارات لخدمة الطوارىء أمام المبنى السكني وطوقت الشرطة منطقة كبيرة مجاورة.
ولم تنشر الشرطة أية تفاصيل عن سبب الوفاة. ويُعتقد أن الأم سافرت إلى محطة دوسلدورف الرئيسية مع ابنها 11/ عاماً/، حيث ألقت بنفسها أمام أحد القطارات الساعة 0147 بعد الظهر.
وذكر متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم العثور على المرأة بين اثنين من قضبان القطارات وتم نقلها إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا:اشتباه في قتل أم لخمسة من أطفالها في سولينجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.