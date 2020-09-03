شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا:اشتباه في قتل أم لخمسة من أطفالها في سولينجن والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، إنها تشتبه في أن الأم27/ عاما/ هي قاتلة الأطفال الخمسة في مدينة سولينجن غرب ألمانيا.

وأوضحت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في وقت لاحق بعدما ألقت بنفسها أمام قطار بالمحطة الرئيسية في مدينة دوسلدورف المجاورة، في محاولة انتحار، على ما يبدو.

والقتلى ثلاث صغيرات، أعمارهن سنة ونصف، وسنتان وثلاث سنوات، وصبيان في السادسة والثامنة. ونجا ابن المرأة السادس البالغ من العمر 11 عاما وتم إيداعه لدى بعض أفراد عائلته.

وقال مسؤولون لـ "د.ب.أ" إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة قبل الساعة الثانية بعد الظهر. وعثرت الشرطة في وقت لاحق على الأطفال الخمسة مقتولين في مجمع سكني بمنطقة هاسيلديل فى سولينجن.

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وتوقفت عدة سيارات لخدمة الطوارىء أمام المبنى السكني وطوقت الشرطة منطقة كبيرة مجاورة.

ولم تنشر الشرطة أية تفاصيل عن سبب الوفاة. ويُعتقد أن الأم سافرت إلى محطة دوسلدورف الرئيسية مع ابنها 11/ عاماً/، حيث ألقت بنفسها أمام أحد القطارات الساعة 0147 بعد الظهر.

وذكر متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم العثور على المرأة بين اثنين من قضبان القطارات وتم نقلها إلى المستشفى.