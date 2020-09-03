شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء تحت الأنقاض .. مأساه في مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل
قال أحد أفراد فرق الإنقاذ في موقع انفجار مرفأ بيروت اليوم الخميس إن الفرق التي تمشط الحطام في منطقة سكنية رصدت مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض. وقال المسعف إيدي بيطار للصحفيين إن تلك الإشارات التي تشكل صوت تنفس ونبضا وإشارات على مجسات حرارة الأجسام تعني أن هناك إمكانية لوجود ناجين.
جاءت تصريحاته بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمية إن فريقا من المنقذين ومعهم كلب مدرب رصد حركة تحت مبنى منهار في منطقة الجميزة في بيروت وهي من أحد أكثر المناطق تضررا من الانفجار.
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