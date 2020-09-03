شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. عبوة ناسفة تستهدف قوات التحالف الدولي والان نبدء بالتفاصيل
انفجرت عبوة ناسفة في رتل تابع لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار العراقية، دون خسائر تذكر.
في حين رصدت القوات الأمنية المرافقة لهذا الرتل حركة تثير الشك لإحدى العجلات التي كان يستقلها إثنين من المشتبه بهم، حيث عملت القوة على ملاحقتهما والقبض عليهما، ومازال التحقيق جاري معهما.
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