10 وفيات و1397 إصابة جديدة بـ'كوفيد-19' في إيطاليا

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء 92790 تحليل كشف جديد منذ يوم أمس، أي أقل بـ10169 مسحة عن يوم الأربعاء، والتي تمخضت عن تسجيل 1326 نتيجة إيجابية جديدة.

وأشارت إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لقي 10 أشخاص حتفهم، وهو رقم يرفع إجمالي الضحايا إلى 35507 وفيات منذ بداية حالة الطوارئ.



كما شهدت العناية المركزة ارتفاعا بزيادة بـ10 أشخاص مقارنة بيوم الأربعاء و120 في المجموع الكلي.

وأوضح البيان أن هناك حاليا 28915 شخصا مصابا في إيطاليا، بالإضافة إلى 120 مريضا في أقسام العناية المركزة، وأن هناك 1505 مرضى في المستشفى ممن يعانون من الأعراض و27290 في الحجر المنزلي.

ولفتت أيضا إلى أن 208490 تعافوا منذ بداية حالة الطوارئ في البلاد، وأن هناك 272912 حالة إجمالا.