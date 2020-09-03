الغاء تشكيل قوات حفظ القانون واستحداث آمرية ترتبط بشرطة بغداد

تنشر الخليج 365، وثيقة تظهر اصدرا امر ديواني بالغاء تشكيل قوات حفظ القانون واستحداث آمرية للقوات يكون ارتباطها بشرطة بغداد. في ادناه نسخة من الوثيقة:

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