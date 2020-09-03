صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

واعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 4755 إصابة جديدة بكورونا بينها 1115 في الكرخ، فيما أكدت شفاء 3552 مصاباً.
أبو غريب ——— 74
ابو دشير ——— 27
الاسكان ———- 3
الاعلام ———— 20
البياع ———— 39
التاجي ———- 57
الحرية ———- 56
الخطيب ——- 4
الدورة ———- 83
الدولعي ——— 15
الرحمانية ——- 14
السيدية ——— 19
الشالجية ——— 7
الشرطة الخامسة —— 5
الشرطة الرابعة ——— 4
الشعلة ——— 65
الصالحية —— 9
الطارمية ——— 43
الطوبجي ——— 5
العامرية ———- 7
العطيفية ——- 17
العلاوي ———- 5
الغزالية ———- 31
القادسية ——— 22
الكاظمية ——— 51
الكرخ ———— 10
اللطيفية ——— 7
المحمودية ——- 37
المعالف ———- 3
المكاسب ——— 2
المنصور ———- 40
المواصلات ——- 7
النصر والسلام —— 4
الوشاش ———- 3
اليرموك ———- 16
اليوسفية ———- 7
جكوك ————- 6
حي الجامعة —— 25
حي الجهاد ——— 59
حي الخضراء ——- 10
حي العامل ——— 71
حي العدل ——— 25
حي الفرات ——- 3
سبع البور ——— 13
سويب ————- 2
صدر اليوسفية —- 3
كرادة مريم ——— 5
ناحية الرشيد ——- 12
سكنة جانب الرصافة —- 34
محافظة الانبار ——— 1
محافظة النجف ——- 1
محافظة البصرة ——- 2
محافظة الديوانية —— 3
محافظة بابل ———- 7
محافظة ديالى ——— 1
محافظة ذي قار ——- 1
محافظة صلاح الدين —- 4
محافظة كربلاء ———— 6
محافظة المثنى ———— 1
الشفاء: 392
ابو دشير ——— 27
الاسكان ———- 3
الاعلام ———— 20
البياع ———— 39
التاجي ———- 57
الحرية ———- 56
الخطيب ——- 4
الدورة ———- 83
الدولعي ——— 15
الرحمانية ——- 14
السيدية ——— 19
الشالجية ——— 7
الشرطة الخامسة —— 5
الشرطة الرابعة ——— 4
الشعلة ——— 65
الصالحية —— 9
الطارمية ——— 43
الطوبجي ——— 5
العامرية ———- 7
العطيفية ——- 17
العلاوي ———- 5
الغزالية ———- 31
القادسية ——— 22
الكاظمية ——— 51
الكرخ ———— 10
اللطيفية ——— 7
المحمودية ——- 37
المعالف ———- 3
المكاسب ——— 2
المنصور ———- 40
المواصلات ——- 7
النصر والسلام —— 4
الوشاش ———- 3
اليرموك ———- 16
اليوسفية ———- 7
جكوك ————- 6
حي الجامعة —— 25
حي الجهاد ——— 59
حي الخضراء ——- 10
حي العامل ——— 71
حي العدل ——— 25
حي الفرات ——- 3
سبع البور ——— 13
سويب ————- 2
صدر اليوسفية —- 3
كرادة مريم ——— 5
ناحية الرشيد ——- 12
سكنة جانب الرصافة —- 34
محافظة الانبار ——— 1
محافظة النجف ——- 1
محافظة البصرة ——- 2
محافظة الديوانية —— 3
محافظة بابل ———- 7
محافظة ديالى ——— 1
محافظة ذي قار ——- 1
محافظة صلاح الدين —- 4
محافظة كربلاء ———— 6
محافظة المثنى ———— 1
الشفاء: 392
الوفيات:2
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.