قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.
وبافتراض حصول كل شخص على جرعة واحدة، فإن هذه الدفعة الأولى ستشمل ما بين ستة وسبعة في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي.
ودفعت المفوضية الأوروبية 336 مليون يورو (397.8 مليون دولار) دفعة أولى لشركة "أسترا زينيكا" لتأمين 300 مليون جرعة على الأقل من لقاحها المحتمل، مع خيار شراء 100 مليون جرعة أخرى.
وقال المسؤول: "نريد أن تحصل جميع الدول الأعضاء على نفس السعر ولكن أيضا أن تحصل على اللقاح في نفس الوقت.. وهذا يعني أنه على سبيل المثال، بالنسبة لشركة "أسترا زينيكا"، فسيكون لدينا بحلول نهاية العام عددا محددا من الجرعات.. آمل أن يكون 30 مليون جرعة".
وأضاف "ستوزع هذه الجرعات بالتناسب بين الدول الأعضاء وما إلى ذلك حتى نصل إلى 300 مليون جرعة في المجمل تفاوضنا عليها"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية نفسها لن تمتلك قارورة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بنهاية العام.. الاتحاد الأوروبي يأمل في توفر أول جرعات من لقاح لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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