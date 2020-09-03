رجل يقتل زوجته طعناً بسكين وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل زوجة طعناً بسكين على يد زوجها وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً تولد ١٩٨٠ اقدم، مساء اليوم، على قتل زوجته بواسطة طعنها بالة حادة (سكين)".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث وقع ضمن منطقة الكرادة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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