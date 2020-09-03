كورونا.. الصحة العالمية تعلن عزمها تزويد إفريقيا بـ230 مليون جرعة من أي لقاح

قال مسؤولون إن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لكورونا من أجل إفريقيا، مع التأكيد على أن أي لقاح في مرحلة التطوير يجب أن يتم اختباره في القارة أيضا.
وقال ريتشارد ميهيجو مدير البرنامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في إفريقيا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "هذه ... (الدفعة الأولى) ستغطي 20 بالمئة من تعداد السكان الأفارقة، على أن تُعطى الأولوية في البداية لمن هم على الخطوط الأمامية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم تُوسع الدائرة لتشمل الفئات الضعيفة".
وتشمل الخطة 9 لقاحات مرشحة لكوفيد-19 وتطبق مجموعة مختلفة من الأساليب التكنولوجية والعلمية. وبعضها في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة وقد تتوفر بيانات بشأنها بحلول نهاية العام.
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