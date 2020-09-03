ماكرون يغرد بشأن العراق: سنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي

وقال ماكرون في تغريدته التي تابعتها الخليج 365، "شكرا عزيزي برهم صالح، و الى كل السلطات السياسية، لترحيبكم بي في بغداد".

وتابع، "امامنا تحديات عديدة، وانني اريد اساند الشعب العراقي. لكم ان تعتمدوا على التزامي معكم، و سنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي".