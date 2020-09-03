ماكرون يغرد بشأن العراق: سنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي

غرد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد عودته الى باريس قادما من بغداد، بشأن زيارته مؤخرا الى العراق، فيما اكد ان بلاده ستعمل مع شركائها على تحشيد المجتمع الدولي.
وقال ماكرون في تغريدته التي تابعتها الخليج 365، "شكرا عزيزي برهم صالح، و الى كل السلطات السياسية، لترحيبكم بي في بغداد".
وتابع، "امامنا تحديات عديدة، وانني اريد اساند الشعب العراقي. لكم ان تعتمدوا على التزامي معكم، و سنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي".
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