وأشارت البيانات أيضا إلى زيادة في عدد حالات دخول المستشفى والحالات الخطيرة في العناية المركزة.
وبلغ عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدوى Covid-19 4643، مقابل 4632 في اليوم السابق.
كما تم علاج 464 حالة خطيرة في وحدة العناية المركزة، أو 18 حالة أكثر من الأربعاء.
وتسبب الفيروس التاجي المستجد بوفاة 20 شخصا إضافيا، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 30706 حالات وفاة في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.