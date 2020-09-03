عبدالله بن زايد: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن مجموعة العشرين "G-20" منصة مهمة لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي.



وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الذي عقد اليوم برئاسة المملكة العربية السعودية، أن دولة الإمارات اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة واحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتابع في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الإمارات علقت في المراحل الأولى من تفشي الوباء جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وعجلت باتخاذ أشد الإجراءات الوقائية عبر جميع المعابر الحدودية، ووضع جميع الضوابط الكفيلة بتقليص الحركة والتنقل عبر الحدود".

وشدد على أن استراتيجية الإمارات في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا اتصفت بالمرونة والاستباقية، حيث بدأت الدولة منذ شهر يونيو الماضي بالبناء على نجاحها في مواجهة الوباء وذلك من خلال تخفيف القيود و الإجراءات الوقائية المفروضة بشكل حذر ومتدرج.

Advertisements

وأشار إلى أن هذا التدرج أسهم في تخفيف التحديات أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات، وهو ما أدى إلى عودة 700 ألف من المقيمين العالقين في الخارج إلى الإمارات.

ثم أوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع الذي شاركت فيه الإمارات كدولة ضيف، تجربة دولة الإمارات في الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، وكيفية تجاوز الأزمة التي أسفرت عنها.

وثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في عقد هذا الاجتماع الذي يوفر منصة هامة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود العالمية من أجل احتواء تداعيات جائحة كورونا ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة.

وتعد "قمة مجموعة العشرين" التي عقدت لأول مرة عام 1999 تجمعا سنويا لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى العالمي .

وتم الإعلان عن الموضوع الرئيسي لقمة مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية هذا العام وهو "تحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".