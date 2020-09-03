سفير الإمارات ونائب وزير خارجية روسيا يبحثان مجالات التعاون بين البلدين

الخليج 365الخميس 2020/9/3 09:30 م بتوقيت أبوظبي
بحث الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات في روسيا، وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
جاء ذلك عقب تقديم الدكتور الجابر نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات، ومفوضاً فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، إلى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية.
وأعرب بوغدانوف خلال اللقاء عن أمنياته لسفير الإمارات بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه، والتي ستسهم في الارتقاء بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه أعرب السفير الدكتور محمد أحمد الجابر عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
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