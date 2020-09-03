شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 4995 إصابة جديدة بـ" كورونا " و114 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 114 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد وتسجيل 4995 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا طفيفا في الوفيات الاصابات مقارنة مع معدلات أمس /115 وفاة 4952 إصابة/.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 17528 حالة وفاة و إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" 1009995 إصابة ، مع تماثل 5766 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 826935 شخصا، وبقاء 165532 حالة نشطة /ما يمثل انخفاضا بـ885 حالة نشطة منذ اليوم السابق/ بالاضافة الى إجراء أكثر من 37.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 4995 إصابة جديدة بـ" كورونا " و114 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.