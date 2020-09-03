شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 .



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 69 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد وعجلون، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1651 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 16 حالة.

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