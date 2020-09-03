إسرائيل تقرر إغلاق 30 منطقة تسجل معدلات إصابة مرتفعة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب- (د ب أ):

قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس إغلاق ثلاثين منطقة تسجل معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا الجديد المستجد.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أفادت وزارة الصحة أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3150 حالة أمس الأربعاء، في تجاوز لحد 3000 إصابة يومية للمرة الأولى.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

وقال: "على مدار شهر كامل، كان لدينا مستوى مرتفع- حتى مرتفع للغاية - ولكنه ثابت. في الأيام الأخيرة، كانت هناك زيادة، وزيادة كبيرة للغاية، أمس".

وتابع بالقول: "قررنا اليوم في مجلس وزراء كورونا بذل جهود فورية لوقف هذه الزيادة في معدلات الإصابة... اتخذنا قرارا بفرض إغلاق على المدن الحمراء التي تنتشر العدوى منها، داخلها، وتمتد إلى بقية سكان اسرائيل".

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وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم اعتماد نموذج "إشارات المرور"، والذي سيتم بموجبه فرض مستويات متفاوتة من القيود على المناطق اعتمادا على أعداد الإصابات الجديدة.

والقيود المفروضة على المناطق الحمراء (الخطرة) الثلاثين ستكون مماثلة لتلك التي فرضت في عموم البلاد خلال الإغلاق الصارم الذي بدأ في مارس.

وقال المسؤول إن السكان في هذه المناطق لن يتمكنوا من الخروج إلا لقضاء الأغراض الأساسية مثل التسوق وتلقي العلاج الطبي.

وعلى الرغم من الإصابات المرتفعة، بدأت إسرائيل العام الدراسي أمس الأول الثلاثاء. وكانت الحكومة تهدف إلى تقليص عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير بحلول هذا التوقيت، لا سيما بالنظر إلى أن منتصف سبتمبر هو موعد الاحتفال بالعام اليهودي الجديد (روش هاشناه).

ومن الوارد فرض إغلاق في عموم البلاد، إلى جانب تدابير أخرى.

وشهدت إسرائيل في البداية حالات قليلة نسبيا بسبب القيود الحكومية الصارمة، ولكن بعد تخفيف سريع في شهر مايو الماضي، زاد عدد الإصابات.