صور.. تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
قاد العميد علاء عبدالجابر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات في قريتي "الأقالتة" و"البعيرات" على أراضي أملاك الري، بينها 7 قرارات على مساحة إجمالية 538 مترًا مربعًا، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالي مساحة 450 مترًا.
شارك في الحملة حجازي النحاس نائب رئيس المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
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