لتفادي النزاع العسكري.. تركيا واليونان توافقان على إجراء محادثات تقنية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن قادة تركيا واليونان وافقوا على إجراء محادثات تقنية لتفادي النزاع العسكري وتقليل مخاطر الحوادث في شرق المتوسط.

وقال ستولتنبرج، في بيان، اليوم الخميس "بعد مناقشاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفقا على الدخول في محادثات تقنية في حلف شمال الأطلسي، لإنشاء آليات لتفادي النزاع العسكري وتقليل مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسط".

وأضاف "ما زلت على اتصال وثيق مع جميع الحلفاء المعنيين لإيجاد حل للتوترات بروح تضامن الناتو".

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وكان الاتحاد الأوروبي، اتهم الثلاثاء، تركيا بالاستمرار في التصعيد شرق البحر المتوسط، رغم نداءات بروكسل لها بالتحرك نحو التهدئة وإنهاء الأزمة عبر الحوار، محملاً أنقرة مسؤولية الوضع السيء شرق المتوسط.

وقال بيتر ستانو الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل بعثت رسائل "واضحة" إلى أنقرة عبر قنوات متعددة، وعلى تركيا أخذها بعين الاعتبار، حتى لا تضطر الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

وقال: "نحن واضحون من ناحية الموقف، الهدف، التوقعات والنتائج"، مضيفًا أن المطلوب حاليًا من تركيا هو أن تكف عن التصعيد، وتجلس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مستدامة لكافة المشاكل.

ومنحت بروكسل، تركيا مهلة للاستفادة من الوساطات والجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع في المتوسط، ملوحة بإمكانية اتخاذ إجراءات قاسية.