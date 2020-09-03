وزير خارجية بريطانيا لكوشنر: ملتزمون بمفاوضات إسرائيلية فلسطينية وفقا لحل الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، لكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين فيما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واستقبل راب كوشنر، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "ناقشنا الاتفاق التاريخي بين الإمارات وإسرائيل وجهود بريطانيا من أجل تشجيع الحوار الإسرائيلي الفلسطيني. وأكدت مجددا التزام المملكة المتحدة بالمفاوضات القائمة على حل الدولتين".

وكانت الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق أن مواقف الإدارة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية لا يمكن الاعتماد عليها، ولا يمكن أن توصل لتسوية عادلة.

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وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال لقائهما بالقاهرة، اليوم الخميس، عن ارتياحهما لعدم تحقيق مخطط الضم الإسرائيلي، وأكدا أن مواقف الإدارة الأميركية حيال تسوية الأزمة لا يمكن أن تقود لعملية متوازنة.

وقال بيان صدر عن الجامعة العربية، اليوم الخميس "أعرب (أبو الغيط وبوريل) عن ارتياحهما لعدم تحقق مخطط الضم الإسرائيلي نتيجة للمواقف الدولية القوية في مواجهته، وثمّن أبو الغيط مواقف الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد".

وأضاف البيان "أكد الجانبان، أن مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية السلمية والخطط التي طرحتها لا يُمكن أن تقود لإطلاق عملية سلمية متوازنة تُفضي إلى حل دائم وعادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن المرحلة القادمة تتطلب عملاً عربياً-أوروبياً مشتركاً من أجل تثبيت الاجماع الدولي القائم حول محددات التسوية السلمية في إطار حل الدولتين".