للوصول لـ"جامعة ذكية".. الأعلى للجامعات يوافق على الدعم الفني لوحدات متخصصة بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بحث وفد من جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الخميس، مع المجلس الأعلى للجامعات التعاون في مجال التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني.

وقال عامر - خلال زيارته مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية مع المجلس الأعلى للجامعات، إن اللقاء يأتي ضمن التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم مع بعضها البعض، وتبادل الخبرات من أجل الوصول إلى تعليم متميز يلبي حاجات العصر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في كل مجالات التحول الرقمي والوصول إلى تحقق وجود الجامعة الذكية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على الدعم الفني لوحدات متخصصة بجامعة الأزهر، تعمل على تحقيق الوصول إلى الجامعة الذكية وهي وحدات نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار،

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والمكتبة الرقمية، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وبنك المعامل البحثية ، والتعلم الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية".

وأشار الدكتور عامر، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته السابقة على استفادة جامعة الأزهر من البروتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات في التحول الرقمي.

ضم الوفد، مؤمن متولي الأمين العام لجامعة الأزهر، والدكتورة صفية عزت منسق التعليم الإلكتروني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر، وعدد من مسؤولي التحول الرقمي بالجامعة.

وكان الدكتور يوسف عامر، أعلن استعداد جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد، عبر عدة محاور تتمثل في توفير منصة تعليمية آمنة مناسبة لتطبيق جزء من التعليم بشكل إلكتروني، والجزء الآخر بقاعات الدرس بالكليات، لافتا إلى أنه سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على نظام التعليم الجديد الذي يعرف بالنظام الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم بشكله التقليدي.