أولى حلقات "مصر من البلكونة"| "حكاية بلدينا اللي اشترى الترومواي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يعرض "الخليج 365" أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "مصر من البلكونة"، والتي تتحدث عن إحدى الحكايات التاريخية بعنوان: "ما طلعتش نكتة.. حكاية بلدينا اللي اشترى الترومواي".​

ويتناول برنامج "مصر من البلكونة" حكايات تاريخية مدهشة من قلب التاريخ المصري القديم والحديث، ويمكنكم متابعته على منصاتنا المختلفة أيام الأحد والثلاثاء والخميس في السابعة مساء.



تجدر الإشارة إلى أن "الخليج 365" حصل على حقوق الرعاية الإعلامية الحصرية للموسم الثاني من البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي محمد فتحي، وياسمين نور الدين، وأيمن عثمان، ورضوى زكي، وتنتجه شركة RadioOne.