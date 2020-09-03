وفق "تصنيف التايمز".. جامعة أسوان تحتفل بالمركز الأول محليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

احتفلت جامعة أسوان اليوم الخميس، بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفق تصنيف "التايمز" البريطاني للعام 2021.

ووجه الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، التهنئة لأهل محافظة أسوان بهذا التصنيف الجديد، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لجامعة أسوان التي تخدم أبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف رئيس الجامعة أن التصنيف تصدرته جامعة أكسفورد وجاءت في المركز الأول عالميا، بينما تراجعت جامعة كامبريدج إلى المركز الثالث، وجاءت جامعة أسوان في الترتيب من ٤٠١ إلى ٥٠٠ وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتي إدراج جامعة أسوان في المركز الأول تتويجًا لمجهودات الباحثين والعمل على النشر العلمي واهتمام الجامعة بالمعامل وتأسيس البنية التحتية لإثراء العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة وربطها بالمجتمع والبيئة المحيطة والأبحاث التي تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرحًا علميًا وبحثيًا في جنوب الصعيد.