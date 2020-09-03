أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 7017 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في ارتفاع حاد عن رقم أمس الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024، وهذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف
وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا بواقع 26 حالة اليوم الأربعاء إلى 30686 إجمالا
كانت هذه تفاصيل خبر العدد اليومي لإصابات كورونا بفرنسا يتجاوز 7000 للمرة الثالثة منذ تفشي الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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