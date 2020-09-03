الناتو: اتفاق بين اليونان وتركيا على الدخول على التفاوض

قال أمين عام حلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ مساء يوم الخميس، إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات لتجنب الحوادث في شرق المتوسط.
وصرح أمين عام حلف الأطلسي "عقب مباحثاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفق الحليفان على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام".
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن أن أنقرة تنتظر عقد اجتماع مع اليونان في أنقرة خلال الأيام القادمة.
وأضاف أكار أن الاجتماع مع الجانب اليوناني "يستهدف حل المشاكل العالقة بيننا".
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