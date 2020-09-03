وزير الخارجية الرومانى يؤكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الرومانى بوجدان أوريسكو، موقف بلاده الداعم للعملية السلمية فى فلسطين على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية، وضرورة العمل الجاد للعودة للحوار فى الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أعقب لقاءه مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بمقر الوزارة فى رام الله اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونوه أوريسكو بعمق العلاقة التاريخية التى تجمع بين رومانيا

وفلسطين، لافتا إلى أن زيارته لفلسطين تهدف إلى تفعيل العلاقة بين البلدين ليس على المستوى الدبلوماسى فقط، بل لدعم بناء المؤسسات الفلسطينية خاصة فى مجال التعليم لأهميته فى بناء مستقبل فلسطين ومؤسساتها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب يلتحقون بالدراسة فى رومانيا سنويا.

وقال إن رومانيا جاهزة للمشاركة فى اجتماع اللجنة المشتركة فى فلسطين العام المقبل، معبرا عن أمله فى أن تتجاوز فلسطين وباء فيروس "كورونا" المستجد.

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من ناحيته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي،" إن اللقاء تناول الوضع الإقليمي، والوضع السياسى فى فلسطين، خاصة بعد إعلان خطة السلام الأمريكية المرتبطة بخطة الضم، مؤكدا رفض القيادة للصفقة والخطة، والخطوات التطبيعية كافة".

وأوضح المالكى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة مطلع العام المقبل فى فلسطين، وتفعيل المشاورات السياسية، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.