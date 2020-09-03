الجيش اللبناني يعثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، العثور على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن وحدات من فوج الهندسة تعمل على معالجتها.

وذكرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، عبر بيان مقتضب: "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في بؤرة الحجز التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة

نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 4 أطنان و350 كلغ، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".

ويسعى لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير

Advertisements

أحياء كاملة في المدينة في ثوان معدودة.

وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، لتقديم الاستقالة.

وفي وقت سابق من الخميس كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، أن هناك حاويات فيها مواد قابلة للاشتعال في الميناء، مضيفا أنه وجه كتابا حول هذا الأمر إلى الجمارك والجيش اللبناني الذي حاول أن يبقيها بأمان.

وفي 24 أغسطس أعلن الجيش اللبناني أن عناصره عثروا، بالتعاون مع خبراء من فرنسا، على 79 مستوعبا تحتوي على مواد "خطيرة" في مرفأ بيروت.