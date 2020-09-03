ضربات مجهولة قاتلة تصرع ما لا يقل عن 16 من المليشيات الإيرانية في دير الزور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات جوية استهدفت فجر الخميس، موقعاً تابعا لكتائب حزب الله العراقي، يقع على بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة عند أطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 عناصر من الميليشيات، مضيفا أن عدد القتلى مرجح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

كما أوضح أن التسعة الآخرين ينتمون لفصائل أخرى موالية لإيران وقد قضوا في ضربات جوية جنوب مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

وكان المرصد أشار مساء أمس الأربعاء، إلى قصف جوي إسرائيلي استهدف حرم مطار التيفور بريف حمص الشرقي بالإضافة لمواقع إيرانية في المنطقة، حيث جرى الاستهداف من أجواء البادية السورية، وهو المجال الجوي للتحالف الدولي.

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هذه الهجمات على مواقع المليشيات الإيرانية شمال شرق سوريا، باتت متكررة خصوصاً مع أي تحرك لهذه المليشيات على الأرض، فقد أوردت مصادر إعلامية تأكيدات عن تحضر “لواء القدس” المؤتمر بقرار الحرس الثوري الإيراني لحشد قواته على جبهات ريف إإدلب.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، تكرر استهداف مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية والمجموعات الموالية لها، خصوصاً في منطقة دير الزور.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية داعمة لدمشق في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وكانت ضربات مماثلة وقعت في يونيو أيضا أدت إلى مقتل 12 عراقيا وأفغانيا في حينه.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات طهران، الداعمة لدمشق، لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.