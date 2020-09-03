كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر كولومبيا توجه الشكر للإمارات على المساعدات المقدمة لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس كولومبيا إيفان دوكي ماركيز، امس الشكر إلى دولة الإمارات، على المساعدات التي قدمتها أبوظبي لبلاده لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وإيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس الكولومبي، علاقات الصداقة ومستوى التعاون المشترك بين البلدين، وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الكولومبي، خلال الاتصال، مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين و أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي المشترك للتصدي للجائحة ومعالجة آثارها الاقتصادية والإنسانية على المستوى العالمي.

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كما تناول الاتصال مجالات التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية في ظل سعيهما المشترك إلى تطوير آفاقها وتنويعها بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الرئيس الكولومبي عن شكره وتقديره للمساعدات الطبية وأجهزة الكشف عن فيروس كورونا التي قدمتها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في بلاده، والتي يستفيد منها آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي 27 يوليو الماضي، أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة.