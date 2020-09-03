كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الجارديان: ترامب يشجع تزوير الانتخابات ويهدد بقطع التمويل عن مدن يقودها الديمقراطيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء أن يصوت الناس في ولاية كارولينا الشمالية مرتين في انتخابات نوفمبر، وأن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم شخصيًا وعن طريق البريد.

ووفقاَ لصحيفة "الجارديان" تأتي تصريحات ترامب على الرغم من أن هذه تعد جريمة.

وعندما سئل ترامب عن أمن التصويت عبر البريد في مقابلة، قال: "دعهم يرسلونها ويسمح لهم بالذهاب للتصويت، وإذا كان النظام جيدًا كما يقولون، فمن الواضح أنهم لن يكونوا قادرين على التصويت "شخصيًا.

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جاء اقتراحه اللافت للنظر بعد أن وقع مذكرة استثنائية تهدد بقطع التمويل عن المدن التي يقودها الديمقراطيون، والتي اتهمها ترامب بأنها "مناطق خارجة عن القانون".

ومع ذلك، حذر الخبراء القانونيون من أنه من المحتمل أن تكون المذكرة غير فعالة نسبيًا، حيث يقرر الكونجرس التمويل ولا يمكن تقييدها "بمحض إرادته".

وذكرت الصحيفة أنه تم إخبار مسؤولي الصحة بتوقع جرعات محدودة من لقاح فيروس كورونا بحلول نوفمبر، وسط مخاوف من أن ترامب قد يضغط من أجل إطلاق لقاح قبل اكتمال الاختبار المناسب، لضمان فوزه في انتخابات 2020.

