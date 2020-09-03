الفقيه بن صالح.. سرقة صندوق للتبرعات من داخل مسجد من طرف مجهولين!

تعرض مسجد حي السلام في الفقيه بن صالح، أمس الأربعاء، لعمية سرقة من طرف مجهولين، اقتحموه، وسرقوا من داخله عددا من الحاجيات.
وحسب مصادر محلية، فإن مجهولين تسللوا إلى داخل المسجد، وسرقوا صندوقا لجمع التبرعات، بالإضافة إلى دراجة هوائية، وفروا إلى وجهة غير معلومة.
وأوضح محمد غلاض، من سكان الحي لـ”اليوم 24″، أن مرتادي المسجد فوجئوا بالسرقة المذكورة تزامنا مع صلاة العشاء، مشيرا إلى أن المسجد يتوفر على كاميرات مراقبة، يتنظر أن تكشف عن المتورطين في هذا العمل الإجرامي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المسجد تعرض لعدد من عمليات سرقة في الماضي، وينتظر أن يتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية للتعرف على هوية اللصوص.
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